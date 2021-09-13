«المحامين» تتلقى دعوة من النيابة الإدارية لزيارة معرضها السنوي للكتاب

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أعلنت نقابة المحامين، عن تلقي رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطاب من المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، لتهنئته بمناسبة قرب العام القضائي الجديد، ويدعوه ومحامين مصر، لزيارة معرض النيابة الإدارية السنوي للكتاب، في دورته الثانية، والمقام بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة خلال الفترة من 16 حتى 25 سبتمبر2021 الجاري.

وجاء بنص الخطاب كالتالي: «السيد رجائي عطية نقيب محامين مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، يطيب لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، أن يتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة قرب العام القضائي الجديد، آملين لكم ولسائر محامين مصر، التوفيق والسداد سائلين المولى عز وجل أن يعينكم على حمل الأمانة وأداء رسالتكم المقدسة في محراب العدالة».

وأضاف: «وفي إطار التعاون الصادق المثمر يسعدنا دعوتكم وسائر محامين مصر لزيارة معرض النيابة الإدارية السنوي للكتاب في دورته الثانية، المقام بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة خلال الفترة من 16 حتى 25 سبتمبر 2021 م، وبمشاركة كبرى دور النشر القانونية والثقافية والعلمية؛ فضلًا عن مشاركة فاعلة للهيئات الثقافية العامة وبأسعار تنافسية مميزة، ونسب خصم غير مسبوقة للمؤسسات والجهات العامة».