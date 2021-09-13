علامة صغيرة على الجلد تنذر بمرض خطير

★ ★ ★ ★ ★

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

يؤدي ارتفاع مركب الكوليسترول الموجود في خلايا الدم، إلى الشعور بالتعب والإعياء الشديد، وضيق التنفس، وآلام الرقبة والفك والجزء العلوي من البطن والظهر، وصولًا لتسببه في انسداد الشرايين مما قد يؤدي إلى خطر التعرض للذبحة الصدرية والنوبات القلبية.

ورغم أن ارتفاع معدلات مركب الكوليسترول في الدم، يُوصف بأنه مرض «غير مرئي»، إلا أن له علامات قد يظهر بعها على الجلد، بحسب موقع صحيفة «إكسبريس» البريطاني.

وإلى جانب الأعراض المعروفة لارتفاع معدلات مركب الكوليسترول في الدم، كالشعور بالإعياء، يشكل مركب الكوليسترول مخازن له في الجلد فتظهر على شكل بروز أو تورم فقاعات صفراء تٌعرف طبيًا بالـ«زانثوما» .

وهذه الفقاعات عبارة مخازن من مادة الكوليسترول التي تظهر في مناطق محددة من الجسم، وينظر إليها الخبراء بمثابة مؤشر كبير على ارتفاع معدلاته في الدم.

وحسبما ذكره موقع «إكسبريس» بالنقل عن أطباء بالجمعية البريطانية لجراحة اليد؛ فإن ظهور هذه الأورام الصفراء الوترية، يؤثر بشكل عام على ما يعرف بـ«الأوتار الباسطة» في اليد_وهي أوتار تقوم بدور كبير في بسط الأصابع ومدها عبر الربط بين عضلات الساعد واليد عصبيًا من جانب وبين عظام الأصابع والإبهام من جانب آخر«

ومع ارتفاع معدلات مركب الكوليسترول في الدم تتشكل هذه الفقاعات الصفراء الوتورية بأحجام متفاوتة، فيما تظهر على الركبة أو اليد والقدم والمفاصل أو في محيط العينين.

جدير بالذكر أن الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، يحتاجها الجسم لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

يؤدي ترسب الكوليسترول الضار LDL في الشرايين إلى تضيقها وتصلبها، مما يؤدي إلى حدوث الجلطـة وتصلب الشرايين، وترتفع نسبة LDL في الدم بسبب الاستهلاك المفرط للأغذية الغنية بالدهون والكولسترول، أو بسبب أمراض أخرى مثل قصور الغدة الدرقية، الاضطراب الوراثي في جهاز تمثيل الكولسترول نتيجة لخلل في تركيب الجينات، ويكون المستوى الطبيعي لـLDL ما بين 100 – 130 ميل[رام/ ديسيليتر.