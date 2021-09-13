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رغم أن «الحضانة» حق مطلق للأم بمجرد وقوع الطلاق، إذ أن القانون منحها الحق في حضانة أبنائها مباشرة بموجب نصوص صريحة، إلا أن هناك شروط لابد من توافرها كي لا تسقط الحضانة عن الأم وتنتقل للحاضن الذي يليها وفقا للقانون. كما أن هناك حالات حددها القانون أيضا إذا توافر أي منها تصبح الحضانة من حق الأب.

تفاصيل كثيرة يعرضها برنامج الحق والمستحق في حلقته المذاعة على تليفزيون «المصري اليوم» والتي تخص الحضانة وكيف نظم القانون هذا الحق والإجراءات الواجب مراعاتها للحفاظ على الحق في حضانة الأبناء وفقا للقانون.