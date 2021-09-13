وجدوها بالشارع.. حبس 3 متهمين في اغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا (القصة كاملة)

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أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بحبس 3 متهمين باغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا في الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن، ضبطت 3 عاطلين اغتصبوا فتاة معاقة ذهنيًا وجدوها في الشارع، وكان والد الفتاة تقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة يفيد باغتصاب ابنته على يد مجهولين.

وقال والد المجني عليها، في بلاغه، إن ابنته خرجت من المنزل ولإعاقتها ذهنيًا لم تستطع العودة، وعثروا عليها بالقرب من محطة مترو الأنفاق في حالة إعياء، ولم يعرفوا من اعتدى عليها جنسيًا.

فريق من المباحث، انتقل لمكان الواقعة وبتفريغ كاميرات المراقبة توصلوا إلى أن 3 شباب وراء اغتصاب الفتاة، وبتحديد هويتهم تم ضبطهم، واعترفوا بأنهم أوهموا الفتاة بتوصيلها بـ«توك توك» وتناوبوا الاعتداء عليها.