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فتح المشاركة البحثية للمحاور الفكرية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 28

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فتح المشاركة البحثية للمحاور الفكرية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 28 فتح المشاركة البحثية للمحاور الفكرية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 28

لاقتراحات اماكن الخروج

يعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ (28)، برئاسة الدكتور جمال ياقوت عن فتح باب المشاركة البحثية في المحاور الفكرية للمهرجان تحت عنوان (التجريب بين الإنتاج والتلقي)، والدعوة مفتوحة لمشاركة الباحثين من والدول العربية ومن جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان: هذه الدعوة تأتي في إطار سعي مهرجان القاهرة الدولي التجريبي؛ لإثراء وتطوير مجال البحث العلمي؛ إيماناً من إدارة المهرجان بضرورة البحث الرصين في دفع الحركة المسرحية وإثارة الأفكار والقضايا المؤسسة للوعي المسرحي، واستكمالا لأهداف المهرجان التي تسعي إلى التجريب والتجديد والتلاقح الثقافي والفكري المنفتح على الآخر .

أما عن محاور البحث الرئيسية فهي ثلاثة: أولها حول تأثير جهة الانتاج بما تمنح من مقدرات إنتاجية وأدوات عمل على التجريب في المسرح والمحور الثاني عن دور المؤسسات البحثية والعلمية في التأثير على الانتاج والتلقي وآخر المحاور حول التجريب وفلسفة المؤسسات الإنتاجية للمسرح.

وأشار الفنان سعيد قابيل أن الباحث أو الباحثة عليه اختيار عنوان البحث مرتكزا على المعايير العلمية في معالجة إحدي الإشكاليات التي طرحتها محاور البحث مع مراعاة الباحث أيضا أصول التأصيل المعرفي ومراعاة حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة لالتزامه بإرسال ملخص للبحث في حدود 500 كلمة مع الالتزام بإرساله قبل يوم الخامس والعشرين من سبتمبر ٢٠٢١ .

ومن شروط البحث أيضا ألا يقل عدد كلماته عن 3000 كلمة وأن لا يزيد عن 6000 كلمة، وآخر موعد لتسلم الأبحاث كاملة هو الخامس والعشرون من نوفمبر ٢٠٢١، وستعرض الأبحاث على لجنة من أستاذة المسرح وسوف تلتزم إدارة المهرجان بنشر الأبحاث المشتركة المقبولة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سينطلق يوم 14 ديسمبر ويستمر حتي 19 من نفس الشهر، وقد أغلق المهرجان منذ أيام باب المشاركة في دورته المقبلة بعدما تقدم 285 عرضًا مقسمة إلى (167) عرضًا أجنبيًا من مختلف دول العالم، و(118) عرضًا مصريًا، وبدأت لجنة متخصصة في المشاهدة لاختيار العروض التي ستشارك وتتنافس على جوائز المهرجان.

المصرى اليوم

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