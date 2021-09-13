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نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان تزامناً مع زواج أصالة

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نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان تزامناً مع زواج أصالة نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان تزامناً مع زواج أصالة

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احتفلت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعيد ميلاد المخرج طارق العريان، تزامنا مع إعلان زواج طليقته المطربة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن.

ونشرت نيكول مقطع ، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ظهر فيه «تورتة» مكتوب عليها: «عيد ميلاد سعيد طارق العريان».

وكانت قد تداولت أنباء عن انفصال طارق العريان ونيكول سعفان، بعد مرور ما يقرب من 9 أشهر على إعلان ارتباطهما، إلا أن «نيكول» نفت تلك الشائعات بالاحتفال بعيد ميلاد «العريان» الذي يوافق يوم 12 سبتمبر.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأم هما «علي» و«آدم».

المصرى اليوم

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