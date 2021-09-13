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الرياض – مباشر: أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الاثنين، تعليماتها لشركات الطيران؛ بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.

وقالت هيئة الطيران المدني، في بيان لها، إن القرار يشمل القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، على أن يقدم فحصاً بتقنية "PCR" سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول (يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناءً على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا" في خدمة التسلسل الزمني)، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

وأضافت الهيئة، أن الإجراءات تطبيق أيضا على القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، على أن يقدم فحصا بتقنية "PCR" سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير.

وتطبق عليه إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول (يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا" في خدمة التسلسل الزمني)، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أن يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم، وتطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشر إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوي) في اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

وأشارت، إلى أنه ستطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم الثامنة عشر عاما فما فوق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، على أن يسري العمل بذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2021 من الساعة الـ 12 ظهرا.

وأكدت هيئة الطيران المدني، أنه يجب أن يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوافرة بالمملكة بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي، وعلى من استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في المنظمة وغير المعتمدة في المملكة (حاليا لقاح ساينوفارم ولقاح سينوفاك) أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المتوفرة في المملكة بعد الوصول، كما يجب على القادمين التسجيل في منصة "قدوم" قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه ستطبق إجراءات العزل حسب بروتوكولات وزارة الصحة لمن تظهر نتيجة عينة فحصه إيجابية خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي، محذرة بأنه لا يعتد بالتعافي من الإصابة بفيروس كورونا كمبرر لعدم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

ونوهت هيئة الطيران المدني، إلى تعديل إجراءات الحجر الصحي المنزلي للمواطنين والمواطنات، بحيث يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا لهم في اليوم الخامس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

وشددت هيئة الطيران المدني، على ان التعليمات في المملكة تمنع دخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام دون استكمال التحصين بأحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في السعودية.

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