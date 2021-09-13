«يا هدية من السماء».. أول تعليق من الشاعر فائق حسن على زواجه من أصالة

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حرص الشاعر العراقي فائق حسن، على الرد على زوجته المطربة السورية أصالة نصري، بعد وصلة غزل كتبتها له، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، بمناسبة زواجهما.

وكتب فائق، على الصورة التي تجمعهما، قائلاً :«عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادى إلى استثنائى عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية».

وتابع: «ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة متلك انت يا هدية السماء لن أوعدك باقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معًا أجمل ما تمنيناه».

يذكر أن أصالة، أعلنت عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام» خبر زواجها من الشاعر فائق حسن، وكتبت: «من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسى كصديق غالى بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كل شى بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إنى بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمنى بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو».

وتابعت: «وأدعو الله أن أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبتى وأصدقائى وجميع من حولى.. وللغالى الحبيب والصديق واللى قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجى فائق حسن كل ما جمعته من شعور فيه حب كبير وأمان وسعى لإسعادك ما حييت.. وبعرف إنك بتبادلنى ذات الشعور وذات العهد».