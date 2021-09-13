★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع «النشرة» الإخباري اللبناني مجموعة من الصور لوزيرة الخارجية السابقة بالوكالة زينة عكر، وعناصر من الجيش، تظهر بعض الأبواب مخلوعة في مبنى الوزارة.

بعد تعيين الحكومة الجديدة في لبنان.. خلع أبواب مبنى إحدى الوزارات (صور)

بعد تعيين الحكومة الجديدة في لبنان.. خلع أبواب مبنى إحدى الوزارات (صور)

وأشار موقع «النشرة» إلى أنه لم يعرف المزيد من التفاصيل للحظة كتابة الخبر، مكتفيًا بالقول ب أن موظفي الوزارة نفذوا وقفة احتجاجية داخل حرم الوزارة.

وبدأت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الاثنين، أولى جلساتها، في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس، ميشال عون.

بعد تعيين الحكومة الجديدة في لبنان.. خلع أبواب مبنى إحدى الوزارات (صور)

وكان ميشال عون ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قد وقعا مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليف ميقاتي عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة، حيث اعتبر رئيس مجلس الوزراء الجديد أنه «يتعين عليه اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصا الدول العربية».

بعد تعيين الحكومة الجديدة في لبنان.. خلع أبواب مبنى إحدى الوزارات (صور)

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن «الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب.