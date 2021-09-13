أخبار عاجلة

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
«صلاح» يقتحم قائمة العظماء الـ10 فى تاريخ نادى ليفربول بـ 130 هدفًا -
٤٤٪ ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الهندسية خلال 8 أشهر -
«زي النهارده».. وفاة الصحفي واللغوى اللبناني أحمد فارس الشدياق 20 سبتمبر 1887 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة تحية كاريوكا 20 سبتمبر 1999 -
«زي النهارده».. طالبان تغتال رئيس أفغانستان برهان الدين رباني 20 سبتمبر 2011 -
إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنيا يتابع بدء تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

Print
محافظ المنيا يتابع بدء تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة محافظ المنيا يتابع بدء تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، بدء تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت اليوم، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

تابع المحافظ أعمال الإزالة لحالة تعد على أملاك دولة بالوحدة المحلية لقرية بني أحمد بمركز المنيا على مساحة 200 متر، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة.

وخلال جولة المحافظ لمتابعة أعمال تنفيذ الازالات، وجه «القاضي» بإزالة كافة التعديات على أحد المصارف الملغية، مع عمل حصر شامل بالأرض لدراسة إقامة مشروعات خدمية عليها، مؤكدا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والتعامل بكل حزم وقوة مع المتعدين.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية العزيمة بمدينة سمالوط، أعمال إزاله بالمهد لبناء عشوائي على ارض املاك الدولة على الطريق الصحراوي الغربي على مساحة 100متر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف للقانون .

وناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

وكان المحافظ قد قرر، تشكيل غرفة عمليات برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثل من مديرية الأمن وجهة الولاية وإدارة الأملاك، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يسرا عن قرار الرئيس السيسي: «حسيت أن الفن والفنانين غاليين على الوطن»

يسرا عن قرار الرئيس السيسي: «حسيت أن الفن والفنانين غاليين على الوطن»

«ربنا يحفظه بملائكته».. رشوان توفيق يعلق على توجيه السيسي بالحماية التأمينية للفنانين

«ربنا يحفظه بملائكته».. رشوان توفيق يعلق على توجيه السيسي بالحماية التأمينية للفنانين

بعد تكليفات السيسي .. رئيس التأمينات يكشف تفاصيل التسهيلات للفنانين والمواطنين

بعد تكليفات السيسي .. رئيس التأمينات يكشف تفاصيل التسهيلات للفنانين والمواطنين

أحمد بدير عن قرار الرئيس السيسي بدعم الفنانين: أخيرًا وجدنا من يحنو علينا

أحمد بدير عن قرار الرئيس السيسي بدعم الفنانين: أخيرًا وجدنا من يحنو علينا