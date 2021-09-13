محافظ المنيا يتابع بدء تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، بدء تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت اليوم، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

تابع المحافظ أعمال الإزالة لحالة تعد على أملاك دولة بالوحدة المحلية لقرية بني أحمد بمركز المنيا على مساحة 200 متر، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة.

وخلال جولة المحافظ لمتابعة أعمال تنفيذ الازالات، وجه «القاضي» بإزالة كافة التعديات على أحد المصارف الملغية، مع عمل حصر شامل بالأرض لدراسة إقامة مشروعات خدمية عليها، مؤكدا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والتعامل بكل حزم وقوة مع المتعدين.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية العزيمة بمدينة سمالوط، أعمال إزاله بالمهد لبناء عشوائي على ارض املاك الدولة على الطريق الصحراوي الغربي على مساحة 100متر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف للقانون .

وناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

وكان المحافظ قد قرر، تشكيل غرفة عمليات برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثل من مديرية الأمن وجهة الولاية وإدارة الأملاك، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ.