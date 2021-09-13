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بعزف أوبرا توت عنخ آمون لأول مرة.. تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير

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بعزف أوبرا توت عنخ آمون لأول مرة.. تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير بعزف أوبرا توت عنخ آمون لأول مرة.. تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير

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كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية، تفاصيل الافتتاح المنتظر للمتحف المصري الجديد، والموعد المتوقع له، موضحًا اتساع صالات العرض الخاصة به يساعد على عرض المجموعات الأثرية مكتملة في مكان واحد.

أضاف «بدران» خلال تصريحات هاتفية لقناة «TEN»، الاثنين: «لأول مرة في التاريخ سيتم عرض مجموعة توت عنخ آمون مكتملة في مكان واحد وهو المتحف المصري الكبير، حيث كانت سابقًا موزعة بين المتحف الحربية في القلعة والمتحف المصري في التحرير، ومتحف الأقصر».

وعن الجدول الزمني الذي يحتاجه الزائر لزيارة المتحف، فقال: «الزائر أمامه أكثر من خيار، الأول حين لا يكون لديه وقت كافي وهنا يأخذ جولة مختصرة من خلال المسار المختصر لرؤية أهم المراحل الحضارية في القديمة، أما إذا كان لديه مزيد من الوقت فيسلك المسار المطول وهنا يحتاج الزائر إلى سبع زيارات حتى ينتهي من زيارة كل أجزاء المتحف المصري الكبير».

وعن موعد الافتتاح فأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم افتتاحه خلال شهر نوفمبر الماضي ولكن تم تأجيله بسبب جائحة ، مضيفًا: «آخر موعد تم الاتفاق عليه هو شهر نوفمبر المقبل».

تابع: «تم إسناد حفل الافتتاح لشركة عالمية متخصصة في تنظيم الافتتاحات الثقافية على أن يستغرق الافتتاح عشر أيام، ويصاحب الافتتاح فقرات ثقافية وحضارية، مع احتمال كبير لعزف أوبرا توت عنخ آمون وهي أحدث أوبرا بعد أوبرا عايدة لفيردي، وهي من تأليف الدكتور زاهي حواس على أن يتم البدء في عزفها في دار الأوبرا المصرية قبل افتتاح المتحف»، لافتًا إلى أن هذه ستكون المرة الأولى لعزف أوبرا توت عنخ آمون.

المصرى اليوم

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