طلعت يوسف: الإسماعيلي يمر بمرحلة انتقالية.. وأعد الجماهير بالمنافسة على البطولات

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أكد طلعت يوسف، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريق الدراويش يمر بمرحلة انتقالية في الفترة الحالية.

وقال طلعت يوسف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين :«ليس لدي سقف للطموحات مع أي فريق أتولى تدريبه، طموحاتي مع الإسماعيلي لا حدود لها، سنحقق طموحات الجماهير، إذا تم تدعيم الفريق بلاعبين مميزين».

وأضاف :«لا يوجد فريق ينهي موسم وهو يصارع من أجل البقاء في الدوري، وفي الموسم التالي ينافس على البطولات، الإسماعيلي حاليًا يمر بمرحلة انتقاليه، لذلك لا استطيع أن اعد الجماهير غير بالمنافسة على البطولات»، مضيفًا :«المنافسة على البطولات مرتبط بالتعاقدات التي ستبرمها الإدارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

ووجه طلعت يوسف، رسالة إلى جماهير الإسماعيلي قائلاً :«أتمنى الصبر على الفريق، ودعم اللاعبين حتى يظهروا بمستوى مميز في الموسم الجديد»، مضيفًا :«اللي أقدر أوعد به جماهير الإسماعيلي هو الإخلاص في عملي وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا لتحقيق نتائج مميزة».