الجمعية العمومية لاتحاد الجامعات تعتمد الميزانية .. واستعراض 8 مشروعات شبابية

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أقيمت اليوم الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بمقر الاتحاد بحضور كل من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد، والدكتور محمود عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للإتحادات النوعيه بوزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن الوزارة.

واعلن الدكتور هشام الجيوشي عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول الذي أنعقد في العاشرة من صباح اليوم، ثم أقيم الاجتماع الثاني في الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.

وقام الدكتور صبحي حسانين باستعراض 8 مشروعات قومية شبابية قبل انطلاق اجتماع الجمعية العمومية الثاني والتي تهدف الى رفع كفاءة النشاط الرياضي داخل …

نتائج الفوج الثاني للطائرة الشاطئية بالدورة التنشيطية للجامعات

اسفرت نتائج مباريات اليوم الأول للقطاع الأول في كرة الطائرة الشاطئيه بالدوري التنشيطية الصيفية للجامعات التي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الاتي:

- مجموعة (١)

اسوان 0-2 سوهاج

جنوب الوادي 2-0 الوادي الجديد

- مجموعة (٢)

اسيوط 2-0 الفيوم

المنيا 1-2 بنى سويف

الفيوم 2-0 درايه

ونتائج مباريات القطاع الثالث كالتالي:

- مجموعة (١)

الزقازيق 2-1 حورس

- مجموعة (٢)

قناه السويس 2-0 الجلاله

وتقام الدورة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسه بالإتحاد الرياضي للجامعات.

يذكر ان الدورة التي تنتهي بعد غد يشارك فيها ١٥٠ طالب وطالبة وينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع معهد إعداد القادة.