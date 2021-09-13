أخبار عاجلة

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
«صلاح» يقتحم قائمة العظماء الـ10 فى تاريخ نادى ليفربول بـ 130 هدفًا -
٤٤٪ ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الهندسية خلال 8 أشهر -
إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
محمد عز يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 12 أكتوبر

Print
تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 12 أكتوبر تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 12 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، و30 آخرين، في اتهامهم بالاشتراك مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية،لجلسة ١١ أكتوبر .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كما وجهت لهم تهم «قيادة في جماعة إرهابية لغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

عقوبات أمريكية تطال شبكة مالية لـ"حزب اللات"..هؤلاء يغسلون الملايين!

عقوبات أمريكية تطال شبكة مالية لـ"حزب اللات"..هؤلاء يغسلون الملايين!

فاة شاب أثناء شراء الشبكة لخطيبته فى كفر الشيخ.. الصائغ وأصدقاء العريس يكشفون لحظاته الاخيرة

فاة شاب أثناء شراء الشبكة لخطيبته فى كفر الشيخ.. الصائغ وأصدقاء العريس يكشفون لحظاته الاخيرة