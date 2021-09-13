النيابة تُصرح بدفن ضحية حريق شقة البدرشين

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صرحت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها، إثر اندلاع حريق بشقتها في البدرشين، فيما أصيب زوجها، بإصابات بالغة.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، لتحديد أسباب الحريق وبدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه.

كان مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغًا باندلاع حريق بشقة سكنية.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية والسيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة ربة منزل وزجها، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وعقب مرور عدة أيام فارقت الزوجة الحياة، نتيجة تدهور حالتها الصحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.