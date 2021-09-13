طالبان تنفي إصابة أو مقتل رئيس مكتبها السياسي

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نفى المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان، محمد نعيم، اليوم الاثنين، ما تردد عن إصابة أو مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبدالغني برادار.

ونشر المتحدث باسم حركة طالبنان، محمد نعيم، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بيانًالا نفى فيه ما تردد عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان بالوكالة الملا عبدالغني بردار.

وكتب نعيم على تويتر: «انتشرت شائعات في عدد من وسائل الإعلام بأن شيئًا ما حدث للملا بردار المحترم غير صحيح. كل هذا دعاية لا أساس لها من الصحة للعدو

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات..«.

وكان الملا برادر قد وقع اتفاقية في الدوحة مع الولايات المتحدة أدت إلى الانسحاب الأمريكي، الأمر الذي مهد لسيطرة طالبان على البلاد، ووعدت الحركة بحكومة شاملة لأفغانستان، على الرغم من تشكيك الكثيرين في ذلك.

ورغم أن الملا عبدالغني برادر هو الرجل الثاني في طالبان بعد زعيمها الملا هبة الله أخوند زاده، إلا أن صحيفة الإيكونوميست البريطانية وصفته بالزعيم «الفعلي» للحركة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تعيينه كزعيم لإمارة أفغانستان الإسلامية التي تم إحياؤها على عجل.