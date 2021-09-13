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قيادى بالوفد: الحزب ينتهج سياسات جادة لتمكين الشباب

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قيادى بالوفد: الحزب ينتهج سياسات جادة لتمكين الشباب قيادى بالوفد: الحزب ينتهج سياسات جادة لتمكين الشباب

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أكد المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، أن «بيت الأمة» بقيادة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، ينتهج سياسية جديدة من خلال الاعتماد على شباب الوفد في تولي المناصب القيادية .

وقال المهندس حمدي قوطة، في بيان له، ان السياسات الجديدة التي ينتهجها الحزب خلال الفترة الحالية بضخ دماء جديدة من الشباب ووضعهم في المناصب القيادية بالحزب، نابعة من الإيمان القوى بقدراتهم على تحمل المسؤولية، وكذلك لخلق جيل ثان مؤهل ومدرب على تولي القيادة .

وأكد قوطة، أن حزب الوفد يسعى إلى الاهتمام بفئة الشباب داخل الحزب، وتوجيه كافة أشكال الدعم لهم وتمكينهم واعطائهم الفرصة في إثبات مهاراتهم وقدراتهم على التصرف ببراعة مما يتماشى مع الإطار العام الذي وضعته الدولة المصرية وصارت القيادة السياسية على هذا النحو في تمكين الشباب والاعتماد عليهم في تولي القيادة والدفع بهم في المناصب العليا .

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أصدر أمس الأحد، قراراً بتعيين المهندس حمدى قوطة، عضوا بالمكتب التنفيذي للحزب، وتعيين ٦ أعضاء من الشباب داخل الهيئة العليا .

المصرى اليوم

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