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شكاوى من طول امتحان الجيولوجيا والفلسفة بلجان مدارس الأقصر

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شكاوى من طول امتحان الجيولوجيا والفلسفة بلجان مدارس الأقصر شكاوى من طول امتحان الجيولوجيا والفلسفة بلجان مدارس الأقصر

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اشتكى الطلاب بامتحانات الثانوية العامة الدور الثانى، من صعوبة وطول امتحان الجيولوجيا والفلسفة والمنطق والاستاتيكا واتفق الطلاب أن الامتحان لم يراع الوقت وجاءت أغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب أن الاختيارات محيرة ومتشابهة، وأن الامتحان احتوى على افكار متعددة وإجابات متشابهة تحتاج لوقت لتحديد الاجابات.

وقال الطالب ياسر محمود إن امتحان الجيولوجيا شمل العديد من النقاط الصعبة والتى لم نستطع فيها الوصول للحلول النهائية بسبب التشابه في الاختيارات، موضحاً ان أغلب الاختيارات أصابتنا بالحيرة وعدم التأكد من الإجابات التي دوناها، مؤكدا أن الامتحان كان يحتاج وقتا أطول.

وأعرب الطالب نور حسن، بالقسم الأدبي، عن أن امتحان الفلسفة والمنطق تضمن أسئلة احتوت على أفكار متعددة وتحتاج لوقت أطول، بجانب، مؤكدا أن الامتحان في مجمله صعب ويحتاج إلى وقت أطول للوصول للإجابات.

وأوضح عمرو محمود طالب بعلمى أن امتحان الاستاتيكا جاء في مجمله صعبا ولم يراع الوقت وجاء أغلب الإجابات متشابها ومحيرا في الاختيارات.

بينما أعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى أولا بأول والتعامل الفورى معها مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كافة الأمور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة.

المصرى اليوم

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