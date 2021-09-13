طلاب الثانوية الأزهرية يختتمون امتحانات الدور الثانى بالفيزياء والتاريخ

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اختتم طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الثانى، حيث أدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الفيزياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة التاريخ.

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية أن الامتحانات سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، كما تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكافة اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأدي امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني على مستوى الجمهورية، في 369 لجنة على مستوى كافة القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات، حيث تم تشكيل غرف عمليات وتخصيص أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية.

وانطلقت امتحانات الدور الثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت 4 سبتمبر، واستمرت لمدة 9 أيام، تم خلالها عقد لجنتين لكل قسم «الأدبى- العلمى»، وذلك لسرعة الانتهاء من إعلان نتيجة الدور الثانى تمهيداً لإرسالها لجامعة الأزهر لاستكمال أعمال التنسيق.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، قد بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا 977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفًا 294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا 241 طالبة.

وبلغت نسبة النجاح فى الدور الأول في شعبة العلوم الإسلامية بلغت 100٪، والقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪.