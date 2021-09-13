محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض «أهلا مدارس» بمركز شباب الشيخ زايد

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افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، معرض «أهلا مدارس» بأرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بالتعاون والتنسيق التام فيما بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية الأمن ولجنة سيدات الأعمال ومديرية التموين، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن مبادرة كلنا واحد.

يشمل المعرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بمختلف أصنافها والزى المدرسى وكافة مستلزمات العملية التعليمية، بمشاركة ٨٥ منفذ بيع، بأسعار مخفضة للجمهور بنسبة خصم تصل إلى ٣٥% عن أسعار السوق المحلية.

من جهته صرح اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بأن تنظيم المعرض يأتي في ضوء توجيهات الدولة لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وأبنائنا الطلاب.