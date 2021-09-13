«تنمية المشروعات» يمول 350 مشروعا ويقدم دورات مجانية لشباب الأقصر

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يواصل جهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرجهوده في إطارالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطويرمهارات المواطنين وتدريب الشباب في مجال ريادة الأعمال والحرف اليدوية المختلفة بهدف مساعدتهم على التشغيل الذاتي وإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وتمويلها.

وقال منتصرعبدالرحيم، مديرفرع الجهازبالأقصر، أنه يجري حاليًا التنسيق لعقد دورتين تدريبيتين بمركز أرمنت؛ الأولى لرفع مهارات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة وإدارتها بنجاح، والثانية لتعليم السيدات حرفة التفصيل والخياطة، على أن تُعقد الدورتان بأرمنت خلال النصف الثانى من سبتمبرالجاري.

ودعا عبدالرحيم أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بإحدى هاتين الدورتين أو كلاهما التوجه لمقر فرع الجهازبالأقصر، للتسجيل والمشاركة في الدورات.

من جانبه أوضح عمرو الهواري، مديرالمنطقة السادسة بجهازتنمية المشروعات في بيان صحفى – الإثنين- أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مركزى أرمنت وإسنا بواقع 34 قرية بمحافظة الأقصر.

وقال إن الجهازضخ إجمالي تمويلات بلغت حوالى 10.4 ملايين جنيه منذ بدء العام الحالي وحتى شهر يوليو في المراكزالمستهدفة بالمحافظة، موّلت حوالى 350 مشروع، وأتاحت ما يقرب من 771 فرصة عمل.

وفى مجال الخدمات غيرالمالية، أشار«الهواري» أنه قد تم عقد عشرات من ندوات التوعية والترويج لخدمات الجهازوالمزايا والتيسيرات والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى قيام فرع الأقصر بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتدريب وتأهيل ما يقرب من 200 ( شاب وفتاة) على مهارات ريادة الأعمال؛ بدءًا من تحديد فكرة المشروع وإعداد دراسات الجدوى ومبادئ المحاسبة وذلك بالمراكزالمستهدفة في مبادرة «حياة كريمة».