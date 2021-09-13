طلعت يوسف: نحتاج لضم 5 صفقات سوبر ليعود الإسماعيلي للمنافسة على البطولات

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أعرب طلعت يوسف، عن سعادته البالغة بتوليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في الموسم المقبل، مؤكدًا أن المسئولية ليست سهلة.

وقال طلعت يوسف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر النادي :«تدريب الإسماعيلي، شرف كبير لأي مدرب، فهو أحد أكبر الأندية في مصر»، مؤكدًا أن الفريق قادر على الخروج من الكبوة التي مر بها في الموسم الماضي والعودة للمنافسة على البطولات، ولكن هذا يحتاج إلى تكاتف الجميع سواء لاعبين أو إدارة أو جمهور.

وأضاف :«هناك تجانس وتناغم في الجهاز الفني، وهذا يساعد أي مدرب على النجاح، لأن كرة القدم عمل جماعي»، مضيفًا :«نحتاج لدعم الجميع، ونرغب في ضم 5 صفقات سوبر مع اللاعبين القدامى، حتى يستطيع الفريق العودة للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد».