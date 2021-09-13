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حبس صائغ بتهمة الإتجار في العملة الأجنبية في الإسكندرية

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حبس صائغ بتهمة الإتجار في العملة الأجنبية في الإسكندرية حبس صائغ بتهمة الإتجار في العملة الأجنبية في الإسكندرية

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس مدير محل للمصوغات الذهبية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

تلقي اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير محل للمصوغات الذهبية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض حال ممارسته لنشاطه المُؤثم، وضبط بحوزته مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية»، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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