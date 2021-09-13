نادي مكة لذوي الإعاقة بطلاً لبطولة البوتشيا للشباب تحت 20 عامًا

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الشرقية في المركز الثاني والمدينة ثالثًا

اختتمت بطولة المملكة للبوتشيا للشباب تحت ٢٠ سنة في المنطقة الشرقية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بمشاركة عدد من أندية ذوي الإعاقة.

وتصدر نادي ذوي الإعاقة بمكة المكرمة الترتيب العام للبطولة، بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية واحدة، حيث حصل اللاعب عبدالعزيز الزهراني على الميدالية الذهبية في تصنيف BC2، بينما حل زميله محمد العتيبي على الميدالية البرونزية في نفس التصنيف، وحصل اللاعب ريان الزهراني على الميدالية الذهبية في تصنيف BC4.

وحل ثانياً نادي ذوي الإعاقة بالشرقية بميدالية ذهبية واحدة، وجاء ثالثاً نادي ذوي الإعاقة بالمدينة بميدالية ذهبية واحدة.

وأوضح المدير الإداري باللجنة البارالمبية السعودية، رشيد البداح، أن بطولة البوتشيا تقام لأول مرة على مستوى الشباب تحت ٢٠ سنة في المملكة، وكان الهدف منها هو اكتشاف مواهب أبنائنا الشباب من ذوي الإعاقة، بما يخدم المنتخبات الوطنية، خاصة وأن اللجنة البارالمبية السعودية بصدد الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب تحت ٢٠، والتي ستقام في مملكة البحرين في بداية شهر ديسمبر ٢٠٢١، وأن مثل هذه البطولات الخاصة بالشباب لها دور أساسي في اكتشاف اللاعبين الشباب لتغذية المنتخبات الوطنية بما يضمن مشاركة فاعلة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بعون الله تعالى، وتحقيق منجز وطني يعود بالفائدة على منتخباتنا ورياضتنا السعودية البارالمبية.

وأشاد "البداح" بمستوى الأندية المشاركة في بطولة المملكة للبوتشيا؛ حيث شارك عدد من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل زاهر، وذلك باحتوائهم وصقل مواهبهم من قبل المدربين في الأندية والمنتخبات، ليشكلوا لبنة للمنتخبات السعودية في رياضة البوتشيا، وهذا يدل على جهد ملحوظ ومميز من قبل الأندية في اكتشاف لاعبين من ذوي إعاقة الشلل الدماغي (شديدي الإعاقة) للمشاركة في البطولة، حيث قدم العاملون بالأندية جهدًا كبيرًا في التدريبات بما يضمن المشاركة بالمستوى المطلوب.

وقدم "البداح" التهنئة لنادي ذوي الإعاقة بمكة على البداية القوية في هذا الموسم الرياضي بتحقيقه المركز الأول وكأس البطولة، إضافة لبطولة المملكة لألعاب القوى للشباب، وبطولة المملكة للسباحة للشباب، والمشاركة المميزة في بطولة رفع الأثقال للشباب.

من جهته هنأ المدير التنفيذي بنادي ذوي الإعاقة بمكة، فيصل دالي، اللاعبين على هذا الإنجاز، كما قدم شكره وتقديره للأجهزة الفنية والإدارية على ما قُدم من جهود، ولمجلس إدارة النادي على الاهتمام والدعم الذي يحظى به النادي، مثمناً ما تقدمه وزارة الرياضة ممثلة في اللجنة البارالمبية من اهتمام بالغ بالشباب الرياضي عامة وذوي الإعاقة على وجه الخصوص، متمنياً أن تكون هذه البطولات حافزاً لأبناء النادي لتحقيق المنجزات على كافة الأصعدة.