الأهلي يتلقى عرضاً جديداً من فيوتشر لاستعارة نجم الفريق العائد

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تلقى مسؤولو النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية عرضاً من مسؤولي نادي فيوتشر إف سي، الوافد الجديد على بطولة الدوري المصري الممتاز (نادي كوكاكولا سابقاً)، من أجل استعارة لاعب جديد من صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

ونجح نادي فيوتشر إف سي، في الأيام الماضية في الحصول على توقيع أكثر من لاعب من صفوف القلعة الحمراء، آخرهم اللاعب الشاب فارس طارق.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي فيوتشر إف سي يرغبون في الحصول على لاعب وسط الأهلي كريم نيدفيد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويغيب كريم نيدفيد عن صفوف النادي الأهلي منذ مدة تقترب من 3 سنوات بسبب الإصابة، وعاد مؤخراً لتدريبات الأهلي، وكان ضمن قائمة مباراة وادي دجلة.

الجدير بالذكر أن كريم نيدفيد لعب مع الأهلي 67 مباراة منذ ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول، وتوج مع المارد الأحمر بخمس بطولات منها 3 مرات لقب الدوري المصري الممتاز ولقب لبطولة كأس مصر ولقب كأس السوبر المصري.