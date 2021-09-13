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رسميًا.. طلعت يوسف يوقع على عقود تدريب الإسماعيلي

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رسميًا.. طلعت يوسف يوقع على عقود تدريب الإسماعيلي رسميًا.. طلعت يوسف يوقع على عقود تدريب الإسماعيلي

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وقع طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وأعضاء جهازه الفني المعاون على عقود تولي تدريب الفريق، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وضم الجهاز الفني كلا من: طلعت يوسف، مديرا فنيا، محمد صلاح أبوجريشة، مديرا للكرة، محمد إبراهيم، مدربا، محمد حمص، مدربا، خالد عبدالله، مدربا لحراس المرمي، دكتور أحمد عبداللطيف مخططا للأحمال.

شهد التوقيع كلا من المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة، أمين الصندوق، وعلي أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة الفنية، المشرف على الفريق الأول فضلا عن محمد إسماعيل، المدير المالي للنادي.

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