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انطلقت اليوم رحلات شركة «دى دى» الصينية لخدمات النقل فى مصر لتكون البداية فى محافظة الإسكندرية، حيث ستبدأ الشركة خدمات «وصلنى» و«وصلنى+»، ليدخل إلى السوق المحلية منافس جديد لشركة أوبر التى واجهت كثيرا من شكاوى العملاء خلال الفترة الماضية. وساد التفاؤل فى السوق المحلية بعد دخول منافس جديد لقطاع النقل الخاص ما يسهم فى تحسين مستويات الخدمة، حيث تقدم «دى دى» خدمة النقل فى 17 دولة أخرى لتكون مصر الدولة الثانية فى إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.

وقال مؤنس أمين، رئيس العلاقات الحكومية فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إن الشركة تعتمد على دخول السوق بداية من الإسكندرية، خاصة أنها سوق محدودة مقارنة بالقاهرة ويمكن بناء خبرات جيدة فيها يتم على أساسها دخول الخدمة إلى القاهرة، متوقعا حدوث هذا قبل نهاية العام الجارى.

وكشف في تصريحات خاصة لـ" المصري اليوم " عن مشاركة السيدات في المشروع حيث ان هناك نحو 8 سيدات يقمن بقيادة السيارات موضحا ان الشركة حققت نحو الفين رحلة في الساعات الاولي للتشغيل .

وفيما يتعلق باسعار الرحلات قال ان هناك رحلات " وصلني " و ان التسعيرة فيها هي : فتحة العداد تصل الي 7:20 جنيها ، بينما تصل سعر الدقيقة في الرحلة الي 0.36 جنيها بينما يصل سعر الكيلو الي 2.61 جنيها ، موضحا ان الحد الادني لتكلفة الرحلة الواحدة يصل الي 11 جنيها بينما بلغت رسوم الغاء الرحلة الي 10 جنيها.

وقال انه فيما يتعلق برحلات " وصلني بلس " فان فتحة العداد تصل الي 7.50 جنيها بينما يصل سعر الدقيقة في الرحلة الي 0.40 جنيها ويصل سعر الكيلومتر الي 2.80 جنيها فيما يصل الحد الادني لتكلفة الرحلة الي 12 جنيها كما يصل رسم الغاء الرحلة الي 11 جنيها .

وتهدف دي دي إلى أن تتصدر مشهد خدمات التنقل الذكي في أسواق المنطقة عبر إطلاق خدماتها في الإسكندرية بعروض تنافسية يستفيد منها المستخدمون والركاب والسائقون على حدٍ سواء. ولتوفير الحد الأقصى من الراحة، ستحتفل منصة دي دي ببدء أعمالها في مصر بعروض كبيرة تروج لخدمات المنصة وتؤكد للمستخدمين على أنها تقدم إمكانية السفر والتنقل بأمان ودون تحمل المزيد من النفقات، كما تسعى إلى مساعدة الكباتن في الحصول على أرباح بشكل أفضل وتجربة أكثر أمانًا.

وأعرب "لين ما"، المدير العام لشركة دي دي لإفريقيا، عن أن مصر تعتبر سوقًا ضخمًا يعج بفرص كبيرة لشركات التكنولوجيا مثل دي دي، كما أن انطلاق خدمات دي دي في الإسكندرية يُسلط الضوء على بدء عمليات المنصة في مصر. وأكد لين على أن التزام شركة دي دي على المدى القريب يتمثل في تعديل وتحسين وتعزيز المنصة بشكل يومي وفقًا للواقع المحلي، لكل من الركاب والسائقين، والعمل الجاد للوصول إلى جميع المدن التي يحتاج الأشخاص فيها إلى بدائل ورواد أعمال أكثر لتنقل أفضل. وقال "لين ما" قائلًا: "إن إطلاق خدمتنا هو نتاج فترة تحضير طويلة بقيادة فريق عملنا المحلي، وبعد عملية تسجيل السائقين الناجحة في الإسكندرية، والتي أظهرت لنا أن الناس يريدون اختيارات أكثر وأفضل للتنقل في مصر".

من جانبه كشف فيليبى كونتريراس، الرئيس العالمى لاتصالات، التوسع الدولى عن وجود خطة لمد الخدمات للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تشغيل دراجات كهربائية قابلة للإيجار إلى جانب خدمة التوصيل التقليدية عبر السيارات. وأوضح أنه سيتم اختيار محطات التوقف «جراج» والتى تستخدم أيضا لشحن الدراجات للتأكد من توصيل الخدمة إلى كافة مناطق العاصمة. و رغم أن تأسيس الشركة يرجع إلى عام 2012 إلا أنها استطاعت الاستحواذ على «أوبر» فى الصين فى عام 2016.

وحول المنافسة مع أوبر فى مصر قال كونتريراس إن مصر سوق كبيرة وواعدة، وإن التوسع فيها وإتاحة خدمات جديدة مرهون باحتياجات السوق الفعلية، وبناء ما لدينا من خبرات فى التعامل مع هذه السوق.

وأوضح أن شركته ستطرح سيارات كهربائية مصنعة خصيصا لشركة «دى دى» لدى شركة «بى واى دى» الصينية على أن يتم طرحها فى السوق المصرية بهدف البيع لمن يريد الاشتراك فى تقديم الخدمة عبر الشركة أو من أجل الشراء الخاص.

وفى يوليو 2019 أعلن رجل الأعمال الإماراتى راشد العبار أن شركة سيمفونى للاستثمار الممولة من إعمار، وشركات أمريكانا وأرامكس ونون ستدخل فى شراكة مع «دى دى» للتوسع فى الشرق الأوسط.

وقد طرحت الشركة 316.8 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام فى بورصة نيويورك فى 30 يونيو 2021 وجمعت 4.4 مليار دولار.