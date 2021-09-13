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"بينت" يجري محادثات مع "" في شرم الشيخ

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"بينت" يجري محادثات مع "السيسي" في شرم الشيخ "بينت" يجري محادثات مع "" في شرم الشيخ
في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ 10 سنوات

أعلنت الرئاسة المصرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سيلتقي مع الرئيس عبد الفتاح ، اليوم (الاثنين)؛ لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية والقضايا الثنائية، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ عشر سنوات.

وتلقى "بينيت" وهو رئيس حزب يميني تولى السلطة في يونيو (حزيران) الماضي، دعوة من "السيسي" الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقيا في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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