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مع انحسار موجة الإصابات.. جنوب أفريقيا تخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا

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مع انحسار موجة الإصابات.. جنوب أفريقيا تخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا مع انحسار موجة الإصابات.. جنوب أفريقيا تخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا
عدد المستفيدين من التلقيح بلغ 7 ملايين شخص من بين أكثر من 60 مليون نسمة

مع انحسار موجة الإصابات.. جنوب أفريقيا تخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم، أن بلاده ستخفف قيود كورونا وتقلل ساعات حظر التجول على مستوى البلاد اعتبارًا من اليوم بعد تراجع عدد الإصابات.
ودعا الرئيس رامافوزا، في خطاب تلفزيوني، مواطنيه إلى الإقبال على التلقيح، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من التلاقيح بلغ سبعة ملايين شخص من بين أكثر من 60 مليون نسمة.
وسجلت السلطات أمس 3961 إصابة جديدة، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 26 ألفًا و500 إصابة يوميًا في أوائل يوليو الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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