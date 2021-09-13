مدرب الأهلي يحدد شروط التعاقد مع الحارس الجديد خلال الميركاتو الجاري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حدد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، شروط التعاقد مع حارس مرمى جديد، حيث أبلغ المسؤولين في لجنة التعاقدات برغبتة في أن يكون عمر الحارس أقل من 30 عاما ويكون جاهزا فنيا وسبق مشاركته في عدد المباريات الرسمية مع فريقة بنسبة لا تقل عن 70% من المباريات فضلا عن جاهزيته بحيث يكون على قدر المسؤولية لرغبتة في إيجاد بديل قوى لمحمد الشناوى الحارس الأساسى خاصة في ظل الأنباء التي تتردد عن احتمالية احتراف الشناوى في الخليج بعد المشاركة في مونديال الأندية المقرر نهاية العام الجاري.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى مبارياته الودية، أمام فريق بتروجيت، مساء اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك ضمن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، التي تتضمن مباراة كأس السوبر المصري، لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية على ملعب التتش يوم الخميس المقبل أمام فريق المقاولون العرب، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، لاستغلال المباراتين الوديتين في الاطمئنان على جميع اللاعبين استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة، ومنح الفرصة للصفقات الجديدة، التي انضمت لصفوق الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.