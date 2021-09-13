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شيخ الأزهر يدعو إلى تطوير مدروس للتعليم في الوطن العربي

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شيخ الأزهر يدعو إلى تطوير مدروس للتعليم في الوطن العربي شيخ الأزهر يدعو إلى تطوير مدروس للتعليم في الوطن العربي

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دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى العمل بجدية على تطوير التعليم في الوطن العربي، لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة، وأن يكون ذلك وفق خطط محسوبة ومدروسة تراعي الإمكانات المادية والبشرية وطبيعة المجتمعات العربية، حتى يصبح التطوير مرغوبًا فيه وفعالًا ولا يؤدي إلى مشكلات تحتاج إلى سنوات لحلها.

وأكد شيخ الأزهر، خلال استقباله السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن بالقاهرة، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، أن الأزهر يرحب بطلب السفارة لزيادة عدد المنح الدراسية وتوزيع المنح حسب التخصصات التي يحتاجها الأردن من الأزهر، وأن الأزهر حريص على تطوير العلاقات العلمية والدينية والثقافية مع مختلف الدول العربية والإسلامية لإمدادها بالمنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

من جانبه، أعرب سفير الأردن عن تقديره لاستجابة فضيلة الإمام في أمر المنح الدراسية المخصصة لطلاب المملكة الأردنية الهاشمية، وأن السفارة تحرص على تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع مؤسسة الأزهر التي تمثل مدرسة الإسلام والتنوير والاعتدال في العالم، وأن كفاءة خريجي الأزهر تجعل هذه المؤسسة قبلة لكل طلاب العلوم الدينية والتطبيقية.

المصرى اليوم

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