ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية Blue Sapphire (صور)

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استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية Blue Sapphire، اليوم الاثنين، وذلك في ثاني رحلاتها البحرية السياحية المقرر توافدها إلى الميناء حتى شهر نوفمبر المقبل.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، على اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، شهد ميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظاً في حركة تداول البضائع، إذ بلغ إجمالي السفن التجارية 81 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

من جانبه، صرح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي البضائع المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بلغ 230 ألف طن، فضلا عن تداول 2016 حاوية مكافئة.

صور.. ميناء الاسكندرية يستقبل السفينة السياحية Blue Sapphire

صور.. ميناء الاسكندرية يستقبل السفينة السياحية Blue Sapphire

صور.. ميناء الاسكندرية يستقبل السفينة السياحية Blue Sapphire