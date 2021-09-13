رسميًا .. محمد عودة مديرًا فنيًا لغزل المحلة

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أعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميًا مع محمد عودة، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، خلفًا لمختار مختار، الذي اعتذر عن الاستمرار مع الفريق بعد أسبوعين من توليه المهمة.

وضم الجهاز المعاون كلا من طلعت محرم، مدرب عام، ممدوح عبدالحي، مدرب مساعد، محمد يوسف، مدرب حراس مرمى، جودة جابر معد بدني.

ومن المقرر أن يقود محمد عودة المران الأول له مع زعيم الفلاحين مساء اليوم الاثنين، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

يُذكر أن غزل المحلة دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من خالد سامي، مدافع حرس الحدود، والايفواري ابراهميا كونيه، جناج طلائع الجيش، وأمير إسماعيل صانع ألعاب بيلا، ومصطفى العيش مدافع كوم حمادة، ومحمود جمال الحضري حارس مرمى بني سويف، ووليد مصطفى وأحمد سيد عبدالهادي، لاعبي فريق الشباب بالنادي الأهلي.