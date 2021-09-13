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قال الدكتور محمود يوسف مدير المستشفي دار السلام العام، أن المستشفي يخدم مناطق دار السلام والمنيل والملك الصالح والزهراء والمناطق المحيطة، ويشهد تقدما ملحوظا في عدة محاور، ففي اطار الاستعدادات المستمرة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس الكورونا تم انشاء شبكة غازات الاكسجين بالمستشفي استعدادا لتركيب وتشغيل تانك اكسجين للمستشفي، بالإضافة إلى تطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي وذلك من خلال تجهيز القسم بالتجهيزات اللازمة والتعاقد مع اساتذة الجامعات للاشراف على الحالات.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الوزارة ومديرية الصحة بالقاهرة لاتدخر جهدا في تقديم الدعم للمستشفي التي تخدم شريحة كبيرة من مناطق القاهرة.

من جانب آخر، شهدت وحدة المبتسرين بالمستشفي اجراء عملية تغيير دم لطفلة وذلك تحت اشراف الدكتور ايمن شبايك مدير الوحدة

وأشار الدكتور كريم سلام وكيل الطب العلاجي بالمديرية على حرص قطاع العلاجي على المتابعة المستمرة للعمل بالمستشفيات لرفع درجة الاستعدادات القصوي لمواجهة كافة التحديات والتصدي لازمة كورونا في كافة المستشفيات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة على تقديم الدعم الكامل لتطوير المستشفيات وتذليل كافة المعوقات لتأدية الخدمة على الوجه الاكمل للمواطن المصري.