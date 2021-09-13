توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على القرى الأكثر احتياجًا بأسوان

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قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه ضمن المبادرة الرئاسية قافلة أبواب الخير وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، تستكمل الجمعية في توزيع 4 ألاف كرتونة مواد غذائية على الاسر الاولى بالرعاية في أسوان .

وأضاف «شعبان» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن خطة التوزيع شملت قرى الشراونة قبلى والعوينية والطوناب والكلح شرق نجع الدقاديق وكلح الجبل والكرنك والمويسات ونجع السايح وحاجر البصيلية والمعمارية والقنادلة والمريناب والزنيقة ونجع ابوغلاب والغنيمية مركز ادفو، وقرى التوفيقية وعزبة الاصلاح وفارس والفؤادية والرغامة غرب والرغامة البلد واقليت والشبيكة وجعفر الصادق وسلوا وعزبة على سليمان مركز كوم امبو، وقرى نجع البحر والشطب والسبخاية وبنبان قبلى والمنصورية مركز دراو، وقرى السيل الريفى وابوالريش ونجع القبة وخورعواضة مركز أسوان، وقريتي ابريم وعنيبة مركز نصر النوبة.

وأوضح أن هذه القافلة تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وكذا العمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمساهمات صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن الكرتونة الواحدة تتضمن «4 كيلو أرز، 1.5 ك مكرونة، عبوة زيت، نصف كيلو فول، 2 كيلو سكر، عبوة شاي، لافتًا أن التوزيع سيتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في انحاء المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة .