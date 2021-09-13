السكة الحديد تطور ٧ قطارات لتقديم خدمة أفضل للركاب

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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطوير ٧ قطارات وذلك في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة بهدف تقديم أفضل خدمة مقدمة لجمهور الركاب.

وقالت الهيئة في بيان، الاثنين، إن القطارات التي سيتم تطويرها هي «قطار رقم 959 سياحى القاهرة / الإسماعيلية اعتبارا من يوم 16/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، تعديل تركيب القطار رقم 946 سياحى الإسماعيلية / القاهرة اعتبارا من يوم 17/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، تعديل تركيب قطار 118- سياحى القاهرة / منوف / الإسكندرية اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، تعديل تركيب قطار 119- سياحى الإسكندرية / منوف / القاهرة اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، تعديل تركيب القطاررقم 949 سياحى القاهرة / المنصورة – والقطارات أرقام 516/517 و518/ 519سياحى المنصورة / الإسكندرية والعكس اعتبارا من يوم 20/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، تعديل تركيب قطار 586/587 سياحى الإسكندرية / المنصورة اعتبارا من يوم 21/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، وأخيراً تعديل تركيب قطار 948 سياحى المنصورة / القاهرة اعتبارا من يوم 22/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي».

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال التطهير والتعقيم بالقطارات والمحطات للحد من انتشار فيروس كورونا.