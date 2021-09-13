تطعيم العاملين بمواقع تطوير مستشفيات التأمين الشامل في أسوان بلقاح كورونا

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قام المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان الدكتور محمد شعبان بالتنسيق مع الشركات الاستشارية والجهات المنفذة المشرفة على أعمال تطوير مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، بتوجيه فرق متحركة لتطعيم العاملين، حيث جرى تطعيم العاملين والمهندسين بمواقع البناء والتطوير بمستشفيات المسلة والرمد، دراو، نصر النوبة، كوم امبو، مستشفي حورس.

وفي سياق متصل، واستعدادًا للتجهيز لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، قام الدكتور محمد شعبان، يرافقه الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، بعدة جولات ميدانية مؤخرا شملت تفقد الأعمال الإنشائية والتطوير بمستشفي حورس وذلك لقرب موعد تسلمها، بالإضافة لتفقد مستشفي المسلة، كما قاما بتفقد وحدة صحة الجزيرة بمركز أسوان، والتي تأتي ضمن الوحدات التي تم تسلمها وتجهيزها وبدء تسكين القوي البشرية استعداد للتشغيل التجريبي.