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زوج يطلب من المحكمة الكشف على زوجته والسبب «صادم»

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زوج يطلب من المحكمة الكشف على زوجته والسبب «صادم» زوج يطلب من المحكمة الكشف على زوجته والسبب «صادم»

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طلب بإخلاء قاعة المحكمة وجعل الجلسة سرية، طلبه الزوج المدعي عليه في قضية طلاق أقامتها زوجته وقالت أنه يسئ معاملتها ولا ينفق على طفليه بعدما ترك لها المنزل وأقام لدي أحد أصدقائه ورفض طلبها بالطلاق «ودياً» دون اللجوء للمحاكم.

رفضت المحكمة طلب الزوج وطلبت منه الحديث في تفاصيل دعواه بالجلسة العلنية، خاصة وأن الزوجة أكدت للمحكمة عقب طلب الزوج أنه سيتحدث في إدعاءات لا أساس لها من الصحة وإفتراءات نسجها خياله لينتقم منها بعد إقامتها الدعوي.

إلا أن الزوج فجر مفاجأة مدوية أمام المحكمة بطلبه توقيع الكشف الطبي على زوجته وإحدي صديقاتها لإعتيادهما ممارسة «الشذوذ الجنسي»، وأنه إكتشف ذلك منذ فترة لكنه لم يخبرها بإفتضاح سرها, وفضل ترك المنزل فقط والإقامة لدي صديقه حرصا على طفليه وخوفاً على نفسيتهما إذا ما علم أي منهما بحقيقة أمه.

صراخ وبكاء وإنهيار من الزوجة مقيمة الدعوي أمام المحكمة بعد طلب الزوج يتخللها «حسبي الله ونعم الوكيل»، إلا أن الزوج قال للمحكمة: أصر على طلبي ومستعد لتحمل العواقب إذا ما ثبت كذب إدعائي, فأنا أملك من الأدلة ما يثبت صحة ما أقول.

وبعد إثبات المحكمة طلب الزوج في حضر جلستها قررت التأجيل للإطلاع والرد على الطلبات من قبل دفاع الطرفين لجسة الشهر المقبل.

المصرى اليوم

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