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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة "التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة
أكدت مساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته بأشد العبارات محاولة الاعتداء الجديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة (مفخخة)، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال "جرائم حرب".

وأكد تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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