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"طالبان" تنفي مقتل نائب رئيس في اشتباكات مع حقاني

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"طالبان" تنفي مقتل نائب رئيس الحكومة في اشتباكات مع شبكة حقاني "طالبان" تنفي مقتل نائب رئيس في اشتباكات مع حقاني
"برادر" وصف الأنباء بالأكاذيب

نفت حركة طالبان، اليوم (الاثنين)، صحة الأنباء التي تحدثت عن مقتل نائب رئيس الأفغانية الملا عبد الغني برادر في اشتباكات مع حقاني.

وذكر المتحدث باسم "طالبان" محمد سهيل شاهين، في رسالة صوتية أن "برادر" لم يصب أو يسقط قتيلاً في اشتباك.

وأضاف أن "برادر" وصف هذه المزاعم بأنها أكاذيب لا أساس لها على الإطلاق، وفقاً لـ"الشرق".

وأشارت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أمس إلى وقوع اشتباكات وإطلاق نار بين مجموعتين تابعتين لحركة طالبان وشبكة حقاني في مدينة مزار شريف بولاية بلخ، نتج عنها مقتل "برادر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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