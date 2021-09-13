أخبار عاجلة

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
«صلاح» يقتحم قائمة العظماء الـ10 فى تاريخ نادى ليفربول بـ 130 هدفًا -
٤٤٪ ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الهندسية خلال 8 أشهر -
«زي النهارده».. وفاة الصحفي واللغوى اللبناني أحمد فارس الشدياق 20 سبتمبر 1887 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة تحية كاريوكا 20 سبتمبر 1999 -
«زي النهارده».. طالبان تغتال رئيس أفغانستان برهان الدين رباني 20 سبتمبر 2011 -
إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فلكية جدة": "التربيع الأول" يزين سماء الوطن العربي الليلة

Print
"فلكية جدة": "التربيع الأول" يزين سماء الوطن العربي الليلة "فلكية جدة": "التربيع الأول" يزين سماء الوطن العربي الليلة
يشرق بعد الظهر.. "أبو زاهرة": الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر

يرصد، مساء اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، قمر التربيع الأول لشهر صفر 1443 بسماء الوطن العربي، حيث سيشرق بعد الظهر ويشاهد عصراً باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي، ويصل أعلى نقطة في السماء مائلاً باتجاه الجنوب مع غروب الشمس، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب قبل منتصف الليل.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: تعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير؛ لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي؛ نظراً لتداخل الضوء والظلال، وهو ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.

وأضاف "أبو زاهرة" أن القمر سيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 11:39 مساءً بتوقيت ( 07:39 مساءً بتوقيت غرينيتش) وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

وتابع: خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

الصورة المرفقة: قمر التربيع الأول بسماء السعودية (مدينة جدة) في وقت سابق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

الهيئة السعودية للفضاء تطلق هاكاثون الفضاء لاستقطاب المبتكرين والمطورين

الهيئة السعودية للفضاء تطلق هاكاثون الفضاء لاستقطاب المبتكرين والمطورين