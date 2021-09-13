"فلكية جدة": "التربيع الأول" يزين سماء الوطن العربي الليلة

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يشرق بعد الظهر.. "أبو زاهرة": الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر

يرصد، مساء اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، قمر التربيع الأول لشهر صفر 1443 بسماء الوطن العربي، حيث سيشرق بعد الظهر ويشاهد عصراً باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي، ويصل أعلى نقطة في السماء مائلاً باتجاه الجنوب مع غروب الشمس، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب قبل منتصف الليل.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: تعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير؛ لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي؛ نظراً لتداخل الضوء والظلال، وهو ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.

وأضاف "أبو زاهرة" أن القمر سيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 11:39 مساءً بتوقيت السعودية ( 07:39 مساءً بتوقيت غرينيتش) وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

وتابع: خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

الصورة المرفقة: قمر التربيع الأول بسماء السعودية (مدينة جدة) في وقت سابق.