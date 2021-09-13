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قال النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسى في مشكلة البطالة في مصر يرجع إلى عدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مؤيداً ما أعلنت عنه الحكومة، لتطوير مناهج التعليم لتتواكب مع احتياجات سوق العمل.

ولفت «حنفى» في بيان أصدره اليوم، إلى القضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي، بحضور الوزراء المعنيين، مع مسؤولي الشركات العالمية المشاركة في مشروع التطوير، معلناً اتفاقه مع تأكيد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار وأن المناهج الجديدة في المراحل الأولى من سنوات الدراسة، تعزز فرص وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية.

وطالب النائب بتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدي النشء والشباب، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تطوير المناهج التعليمية تباعاً مشيداً بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في المساهمة مع الحكومة لتطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.

وكان الدكتور طارق شوقي قد استعرض خلال الاجتماع الجهود التي بذلتها الوزارة في تطوير مناهج التعليم الدراسي منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، لافتاً إلى أن أكبر استثمار نفذته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو ما يتم عرضه اليوم من مناهج مطورة.