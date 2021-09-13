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نقيب الفلاحين: يحذر لن يتم صرف الاسمده الشتويه المدعمه للفلاحين الا بعد هذا الاجراء

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نقيب الفلاحين: يحذر لن يتم صرف الاسمده الشتويه المدعمه للفلاحين الا بعد هذا الاجراء نقيب الفلاحين: يحذر لن يتم صرف الاسمده الشتويه المدعمه للفلاحين الا بعد هذا الاجراء

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حذر حسين عبدالرحمن ابوصدام حاملي الحيازات الورقيه الذين لم يستخرجوا الحيازة الزراعيه المميكنه " الكارت الذكي "من عدم استخراج الكارت الذكي

لافتا ان وزارة الزراعة تعتزم عدم صرف الاسمده الشتويه المدعمه الا من خلال" الكارت الذكي"

وأضاف عبدالرحمن ان كارت الفلاح الذكي سوف يتم تعميمه علي كافة أنحاء الجمهوريه بداية من الموسم الشتوي القادم وسينتهي العمل بالحيازة الورقيه في ظل توجه الدوله الي رقمنة القطاع الزراعي داعيا اصحاب الحيازات الزراعيه بالتوجه الي الجمعيات الزراعية لانهاء إجراءات استخراج الكارت الذكي حفاظا علي حقوقهم من الاسمده المدعمه وللاستفاده من مزايا الكارت الذكي المتعدده . واوضح ابوصدام ان الكارت الذكي احد اهم الوسائل للتحول الي الزراعه الرقميه
ويساهم الكارت الذكي في القضاء علي الحيازات الوهميه ويقضي علي الفساد الورقي والدفتري
ويساعد في ضبط عمليات تسويق المحاصيل وتتبع المنتجات الزراعيه كما يستطيع صاحب الحيازة المميكنه دفع ما عليه أو صرف مستحقاته من خلال ماكينات الصرف الالي دون الحاجه الي الانتظار . وتابع عبدالرحمن ان الكارت الذكي سهل الحمل صعب التلف يقضي علي المحسوبيه في حصول الفلاح علي مستحقاته المدعمه
كما يسهل الكارت الذكي علي متخذي القرار سرعة اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب حيث يساهم الكارت الذكي في بناء قاعدة معلومات زراعيه دقيقه

المصرى اليوم

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