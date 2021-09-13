تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 28 ألف سيدة بالمنيا ضمن أعمال مبادرة 100 مليون صحة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة، في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم فحص 28 ألفا و548 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، مؤكدا استمرار تنفيذ أعمال المبادرة لتحقيق الأهداف المطلوبة وللوصول لكافة الفئات المستهدفة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.