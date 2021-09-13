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رئيس جنوب إفريقيا يعلن تخفيف قيود كورونا بعد تراجع الإصابات

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رئيس جنوب إفريقيا يعلن تخفيف قيود كورونا بعد تراجع الإصابات رئيس جنوب إفريقيا يعلن تخفيف قيود كورونا بعد تراجع الإصابات

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قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا، في خطاب أذاعه التليفزيون إن بلاده ستخفف قيود كورونا وتقلل ساعات حظر التجول على مستوى البلاد اعتبارا من اليوم الإثنين بعد تراجع الإصابات.

وأضاف الرئيس أن السلطات ستمدد أيضا ساعات بيع المشروبات الكحولية، مما يزيد من تخفيف القيود التي فرضتها في يونيو لمكافحة الموجة الثالثة من الإصابات الناجمة عن تفشي السلالة دلتا، مؤكدا أن الموجة الثالثة لم تنته بعد، لكن البلاد شهدت انخفاضا مستمرا في الإصابات في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وسجلت سلطات جنوب إفريقيا 3961 إصابة جديدة، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 26500 إصابة يوميا في أوائل يوليو.

ودعا رامابوسا، المواطنين إلى الإقبال على التطعيم قائلا إن هناك جرعات كافية للجميع لكن لم يحصل على الجرعات كاملة سوى 7 ملايين فقط من بين أكثر من 60 مليون نسمة.

المصرى اليوم

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