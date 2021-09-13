دراسة أمريكية: الأشخاص غير المطعمين بلقاحات كورونا أكثر عرضة للوفاة بالمرض 11 مرة

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أظهرت دراسة أمريكية أن الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا كانوا أكثر عرضة للوفاة بالمرض 11 مرة، وأكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بـ 10 مرات إن التقطوا الفيروس.

ونظرت الدراسة في 600 ألف حالة إصابة بكورونا في 13 ولاية أمريكية خلال الفترة الممتدة بين إبريل إلى منتصف يوليو الماضيين.

وقالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، لدينا الأدوات العلمية التي نحتاجها للتعامل مع هذا الوباء. والتطعيم فعال وسيحمينا من المضاعفات الخطيرة لكورونا.

وأكدت والينسكي، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن غير الملقحين كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا بحوالي 4.5 مرة.

وكان قد قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن قمع الفيروس يعد «نهاية اللعبة» للجائحة، ومن الناحية المثالية ستحصل الولايات المتحدة على أقل عدد ممكن من حالات الإصابة، ولكن الهدف المعقول هو الحصول على أقل من 10 آلاف إصابة يوميا، على حد قوله.