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بالأرقام .. تفاصيل عقد عمرو السولية الجديد مع الأهلي

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بالأرقام .. تفاصيل عقد عمرو السولية الجديد مع الأهلي بالأرقام .. تفاصيل عقد عمرو السولية الجديد مع الأهلي

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توصلت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي لاتفاق نهائي مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، على تجديد عقده.

وقال مصدر بالأهلي إن المفاوضات مع السولية شهدت التوصل لاتفاق مالي يرضي اللاعب، الذي استقر في النهاية على التجديد لثلاثة مواسم حيث يحصل في السنة الأولى على 10 ملايين جنيه وفى الثانية 11 مليونا، بينما يحصل على 12 مليونا في السنة الثالثة، مع حصول اللاعب على مليون جنية إعلانات في كل عام، وذلك تعويضا للاعب بعد تعذر رحيله للدوري السعودي على سبيل الإعارة.

من جهة أخرى، تواصل لجنة التعاقدات مفاوضاتها مع التونسي على معلول، من أجل تجديد عقده بعد الخلاف بين الطرفين نتيجة رفض اللاعب التجديد لموسمين وتمسكه بأن يكون العقد الجديد لمدة ثلاثة مواسم وينتظر أن تعقد اللجنة جلسة أخيرة مع اللاعب في محاولة لإيجاد حل يرضى الطرفين.

وينتهي تعاقد السولية ومعلول مع الأهلي بنهاية الموسم القادم، ويحق لهما التوقيع لأي ناد آخر، في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية على ملعب التتش يوم الخميس المقبل أمام فريق المقاولون العرب، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، لاستغلال المباراتين الوديتين في الاطمئنان على جميع اللاعبين استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة، ومنح الفرصة للصفقات الجديدة، التي انضمت لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس الأحد، على ملعب التتش، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

وشهد مران الأهلي أمس انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع الوطني، الذي ‏خاض لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى 2022.‏

وشارك الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في مران الأهلي، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

المصرى اليوم

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