تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول من المواقع الإنجليزية بعد مباراتهم أمام ليدز يونايتد

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انتهت أمس مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي بفوز ليفربول بنتيجة 3-0، أحرز الأهداف كل من محمد صلاح وفابينيو وساديو ماني في الدقائق 20 و50 و92 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة أصبح ليفربول في المركز الثالث في الدوري الانجليزي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات ومتساويا في نفس عدد النقاط والمباريات مع مانشستر يونايتد وتشيلسي صاحبي المركز الأول والثاني على الترتيب ولكن فارق الأهداف لصالح فريق مانشستر يونايتد وتشيلسي.

تقييم لاعبي ليفربول بشكل عام كان مرتفعا نظرا لتحقيقه الفوز بثلاثية حيث حصل أفضل لاعب على تقييم 8.5 وهو اللاعب فابينيو محرز الهدف الثاني يليه لاعبنا محمد صلاح والذي حصل على تقييم 8.3 درجة حيث أحرز الهدف الأول للريدز ثم اللاعب أرنولد ترينت الذي حصل على 8.1 درجة.

أما أقل اللاعبين في المباراة من فريق ليفربول فحصل على 7.1 وهما اللاعبان ساديو ماني واللاعب جوتا بالرغم من أن ماني سجل هدفا إلا انه كان من اقل اللاعبين اداءا في فريق ليفربول وفقا التقييمات ثم جاء بعدهم اللاعب روبيتسون وفان دايك بتقييم 7.3 .

وفيما يلي تقييم محمد صلاح وجميع لاعبي ليفربول من المواقع والصحف الإنجليزية بعد مباراتهم أمام ليدز يونايتد