باريس سان جيرمان الأكثر تمريرًا في الدوريات الأوروبية.. وبرشلونة فى المركز الثالث عشر

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ذكرت وكالة الأنباء الأسبانية في تقرير نشرته عن أكثر الفرق الأوربية في عدد التمريرات، أن باريس سان جيرمان يعد صاحب أكبر عدد من التمريرات في الدوريات الأوروبية (738)، وبأكبر قدر من الفعالية (92.2%)، خلال مبارياته في بداية الموسم الحالي، بحسب تقرير نشره، اليوم الاثنين، مرصد المركز الدولي للدراسات الرياضية وشركة تحليل الأداء الرياضي (InStat).

ويلي النادي الفرنسي من حيث عدد التمريرات، شاختار دونيتسك الأوكراني (730) وسلتيك جلاسجو الاسكتلندي (708) ومانشستر سيتي الإنجليزي (703) وأياكس أمستردام الهولندي (699)، بينما يتساوى لاتسيو الإيطالي مع الفريق الباريسي في نسبة التمريرات الناجحة (92.2%)، يليه شاختار بنسبة 90.6%، ومن بعده جلاسجو بـ90.3%، ومانشستر سيتي بـ90.1%.

ويأتي إشبيلية في صدارة الأندية الإسبانية من حيث عدد التمريرات، بـ670 تمريرة في المباراة، وبنسبة نجاح 89.4%.

ويحتل برشلونة المركز الثالث عشر بـ643 تمريرة، ويأتي ريال بيتيس في المرتبة التاسعة بنسبة نجاح 88.9%، وريال سوسيداد الرديف في المركز الحادي عشر بنسبة نجاح 88.8%.

ويعد شاختار، وصيف الدوري الأوكراني وخصم ريال مدريد في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، الفريق صاحب أكبر عدد من التمريرات في ملعب الخصم بنسبة 67.6% من الإجمالي، يليه مانشستر سيتي بـ60% وأياكس بـ57.2.