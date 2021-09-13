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أمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية العلاقات الخليجية الألمانية

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أمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية العلاقات الخليجية الألمانية أمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية العلاقات الخليجية الألمانية
بحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة

أمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية العلاقات الخليجية الألمانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية - الألمانية والحرص على تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

واستعرض خلال لقائه بمقر الأمانة في الرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون مع جمهورية ألمانيا في شتى المجالات.

كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، وتناول آخر المستجدات السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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